Zawsze można wrócić z „ciemnej strony mocy”. Fundusz Sprawiedliwości ma dobry  projekt

Zakończył się drugi rok funkcjonowania projektu „Uwolnieni” finansowanego z Funduszu Sprawiedliwości. W jego ramach powstał też film dokumentalny, który opowiada 6 historii osób które z sukcesem przeszły drogę od przestępczości do życia uczciwego, godnego i trzeźwego.

–Jego bohaterami są osoby z „przeszłością” – mówi reżyser obrazu Korek Bojanowski. – Mimo to, że są to recydywiści, ludzie po wyrokach, nawet 25-letnich, to własną pracą udało im się odmienić swoje życie – powiedział twórca filmu. Dodał, że największą dumą dla tych ludzi stało się uczciwe życie.



Jedną z bohaterek filmu jest Agnieszka. Młoda mama, która przez narkotyki straciła dzieci, teraz stara się je odzyskać. Wspomina zeszłoroczne święta Bożego Narodzenia – pierwsze na trzeźwo od lat.



– W momencie kiedy w ośrodku wszyscy składaliśmy sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia, poczułam samotność, brak moich dzieci –wspomina kobieta.



Bohaterowie „Uwolnionych”, to ludzie, którzy wyrwali się z kręgu nienawiści i przemocy, których wcześniejsze, „poprzednie” życia pełne były gniewu, problemów, uzależnień. „Uwolnieni” to projekt mający na celu przeciwdziałanie powrotom do przestępczości oraz prewencję przed wchodzeniem w konflikty z prawem. Dokument opowiada 6 historii osób które z sukcesem przeszły drogę od przestępczości do życia uczciwego, godnego i trzeźwego. Wykonaliśmy 5 konspektów zajęć lekcyjnych dla edukatorów i nauczycieli, które następnie udostępniliśmy na zasadach Open Source.



Projekt „Uwolnieni 2019” zrealizowały: Fundacja „Podlaskie Centrum Radiowe” Fundacja „Sławek”. Film dokumentalny jest dostępny na stronie uwolnieni.edu.pl.

