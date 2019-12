Dziennikarz z Australii: Święta Greta łączy pożary australijskiego buszu ze zmianami klimatycznymi

„Najbardziej nieznośna nastolatka świata wykorzystuje teraz nieszczęście Australijczyków” – pisze amerykańsko-kanadyjski serwis Life Site News, odnosząc się do szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg. Kilka dni temu zarzuciła ona politykom, że przez brak konkretnych działań z ich strony dochodzi do takich katastrof, jak pożary w Australii. O sprawie pisał portal wPolityce.

„Nie tylko katastrofy takie jak ta wydają się nie pociągać za sobą żadnych politycznych działań” – napisała Greta Thunberg na Twitterze. Jej zdaniem dzieje się tak dlatego, ponieważ nadal nie udało się „powiązać kryzysu klimatycznego ze wzmożonymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi oraz katastrofami naturalnymi, takimi jak pożary w Australii”.



Wpis aktywistki skrytykował korespondent Life Site News w Australii, John McMahon .



„Tego ranka dowiedziałem się z wiadomości telewizyjnych, że święta Greta prorokini łączy pożary australijskiego buszu ze zmianami klimatycznymi oraz najwyraźniej z »brakiem działań« ze strony australijskiego rządu” – stwierdził dziennikarz.

Not even catastrophes like these seem to bring any political action. How is this possible?

Because we still fail to make the connection between the climate crisis and increased extreme weather events and nature disasters like the #AustraliaFires

That's what has to change.

Now. https://t.co/DQcZViKJQz