Współzałożyciel Ubera pozbywa się akcji i odchodzi z firmy

Przynosząca setki milionów dolarów strat firma Uber zmaga się z wieloma problemami. Sytuacji dość miał jeden z współzałożycieli Travis Kalanick, który najpierw pozbył się wszystkich akcji, a przed świętami wycofał się z rady dyrektorów.

Rzecznik Kalanicka przekazał, że biznesmen sprzedał już wszystkie swoje akcje warte około 3 mld dolarów, a do końca roku wycofa się z rady dyrektorów. Media przypominają, że w ubiegłym roku sprzedał wartą 2,4 mld dolarów pulę funduszowi inwestycyjnemu Softbank, żeby sfinansować swój nowy startup – CloudKitchens.



Firma CloudKitchens wynajmuje restauratorom kuchnie na obrzeżach miast, co ma zmniejszyć ich koszty i zrekompensować straty spowodowane odpływem klientów, którzy coraz częściej zamawiają jedzenie online, między innymi poprzez aplikację Uber Eats.



Odkąd w maju Uber wszedł na giełdę, przedsiębiorstwo gwałtownie traci na wartości. Cena akcji spadła z 43 do 30 dolarów. Straty przynoszą między innymi Uber Eats (316 mln dolarów w trzy miesiace), rozbudowana centrala (623 mln dolarów kwartalnie) oraz badania autonomicznymi samochodami (120 mln dolarów).



Wciąż zyskowna jest usługa przewozowa (631 mln dolarów w ostatnim kwartale), ale perspektywy są nienajlepsze, gdyż kolejne miasta chcą zakazać działalnosci Ubera. Należy do nich między innymi Londyn, który jest jednym z głównych rynków przewoźnika.

źródło: Reuters, TheGuardian.com, Spidersweb.pl

W 2017 roku Kalanick pod naciskiem akcjonariuszy zrezygnował z funkcji dyrektora wykonawczego Ubera. Kolejni pracownicy podnosili, że metody pracy kontrowersyjnego szefa powodują toksyczną atmosferę w firmie, która sprzyja mnożeniu przypadków molestowania seksualnego i przemocy.Śledczy Departamentu Sprawiedliwości wszczęli również dochodzenie w sprawie kradzieży poufnych informacji przez Ubera dla pionu zajmującego się badaniami nad autonomicznymi pojazdami.