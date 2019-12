„Speed” w akcji. Pijany rajdowiec uciekał ulicami Warszawy

Stołeczni policjanci zatrzymali w Warszawie pijanego kierowcę mazdy, który w trakcie kontroli zaczął uciekać przed stróżami prawa i doprowadził do kolizji z innym samochodem.

Podkomisarz Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji, poinformował, że o godz. 13.30 do policjantów dotarło zgłoszenie, o najprawdopodobniej nietrzeźwym kierowcy prowadzącym samochód na skrzyżowaniu ul. Modlińskiej i Światowida. Miał on też spożywać alkohol w trakcie jazdy. Świstak dodał, że informacja ta została przekazana policjantom z grupy „Speed”, zajmującej się zwalczaniem piratów drogowych.



– Policjanci podjęli próbę zatrzymania mężczyzny na ul. Modlińskiej. Podczas interwencji, kiedy funkcjonariusz próbował otworzyć drzwi do mazdy, kierowca tego samochodu ruszył z impetem i zaczął uciekać. Zatrzymał się dopiero na skrzyżowaniu ul. Marymonckiej i Al. generał Marii Wittek, gdzie doprowadził do kolizji z innym pojazdem – przekazał podkomisarz.



Kierowca został zatrzymany, a w wydychanym powietrzu miał prawie 2 promile alkoholu. – Obecnie prowadzone są m.in. dodatkowe badania zatrzymanego. Noc spędzi w izbie wytrzeźwień. Dopiero po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty – podsumował podkomisarz.

