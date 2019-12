Niemcy planują wprowadzić ciężarówki na prąd

W ciągu 10 lat Niemcy chcą zelektryfikować ponad 30 proc. przewozów ciężarówkami – informuje portal Wysokienapiecie.pl. Według specjalistów pracujących przy tym projekcie już dziś na odcinku ok. 4000 km autostrad opłaca się rozciągnąć trakcje elektryczne dla hybrydowych tirów. Wprowadzenie takiego transportu ma zmniejszyć koszty transportu i przyczynić się do ochrony środowiska.

Ma im w tym pomóc technologia stosowana od XIX wieku. Pomysł konsorcjum, w skład którego wchodzą znane firmy, przenosi przeszłość w przyszłość. Ciężarówki hybrydowe będą poruszać się na zasadzie wszystkim znanych trolejbusów. Konsorcjum chce zbudować takie trakcje nad większością dróg, z których najczęściej korzystają kierowcy transportujący towary. Niemieccy specjaliści na łamach portalu podkreślają, że wprowadzenie elektrycznych tirów, to spora oszczędność i oczywiście ochrona środowiska.



Ciężarówki, zamiast spalać 35-40 litrów oleju napędowego na każde 100 km, mają zużywać 130-150 kWh energii elektrycznej. W miejscach, gdzie będzie problem z budowaniem trakcji, samochody będą mogły skorzystać z akumulatorów, których moc wystarczy im na ok. 10 km jazdy. Poza zelektryfikowanymi drogami ciężarówki będą mogły przejść na klasyczne formy napędu lub biometanem czy wodorem. Firmy zaangażowane projekt już testują te rozwiązania.



Projekt eHigway jest testowany na podberlińskim torze i na trzech odcinkach testowych liczących po ok. 5 km w Niemczech, USA i Szwecji.

