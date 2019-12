Notre Dame bez nabożeństw bożonarodzeniowych. Pierwszy raz od 200 lat

Po raz pierwszy od ponad 200 lat nie odbyły się nabożeństwa bożonarodzeniowe w Notre Dame de Paris. Paryska katedra została poważnie uszkodzona w wyniku pożaru w kwietniu tego roku. Centralne uroczystości przeniesiono do kościoła Saint Germain l'Auxerrois znajdującego się w pobliżu Luwru.

Wierni i duchowni nie kryli swego wzruszenia, że po raz pierwszy od ponad dwóch stuleci nie ma nabożeństw w katedrze Notre Dame – ani pasterki ani mszy w święto Bożego Narodzenia. Nie kryli też nadziei. Pewna kobieta oceniła, że może za 5-6 lat wrócą nabożeństwa w Notre Dame. Inny wierny przyznał, że wprawdzie brakuje tych nabożeństw, ale „wszyscy to rozumieją, bo trwają prace i zajmą one sporo czasu”.



Rektor katedry Notre Dame, Patrick Chauvet, powiedział, że jest poruszony tą bolesną sytuacją, ale żywi też wielką nadzieję, bo prace posuwają się naprzód.



Same tylko prace zabezpieczające konstrukcję katedry mają potrwać do czerwca.



Katedra, jej dziedziniec i sąsiedni park są od 15 kwietnia zamknięte dla zwiedzających i prawdopodobnie nie będą dostępne dla turystów przez najbliższe lata. Francuski prezydent Emmanuel Macron zapowiadał, że chce, by katedra została odbudowana w ciągu pięciu lat, ale eksperci wątpią, by było to możliwe.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: IAR, PAP

Resort kultury poinformował w październiku, że na odbudowę katedry przekazano datki w wysokości prawie miliarda euro.W czerwcu prokuratura w Paryżu podała, że przyczyną katastrofalnego pożaru z 15 kwietnia jednej z najpiękniejszych gotyckich katedr był najprawdopodobniej źle ugaszony papieros lub awaria instalacji elektrycznej.