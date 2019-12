Chrześcijanie obrządków zachodnich na całym świecie obchodzą dzisiaj Boże Narodzenie. To jedno z dwóch najważniejszych świąt w roku. Jest pamiątką narodzin Chrystusa. Jak co roku do Betlejem przyjeżdżają goście z całego świata, by spędzić Boże Narodzenie w centralnym dla chrześcijaństwa miejscu.

