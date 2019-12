Ratownicy apelują do turystów o rozwagę w górach

Trudne warunki górach – ratownicy apelują do turystów o rozwagę. Większość górskich szlaków jest zaspana śniegiem. W Tatrach obowiązuje II stopień zagrożenie lawinowego. Widzialność ogranicza niski pułap chmur

– Turyści, którzy między świętami a Nowym Rokiem zdecydują się na górskie wędrówki muszą przygotować się do zimowych warunków, szczególnie chodzi o ciepłą odzież – mówi Marcin Kądziołka z Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.



Jak dodaje, jest to o tyle ważne, że obecnie w górach szybko zapada zmrok a odczucie zimna dodatkowo potęguje wiatr, więc do wychłodzenia może dojść bardzo szybko.



Ratownicy przypominają też o zainstalowaniu w telefonie aplikacji „Ratunek”, która pozwala na szybkie połączenie z dyspozytorem i przekazanie mu dokładnych informacji o naszej lokalizacji.



– Etap poszukiwań jest w tym momencie zakończony i następuje etap bezpośredniej akcji ratowniczej – mówi Marcin Kądziołka.



W górach od kilku dni sypie śnieg. Tylko na Kasprowym Wierchu leży już pół metra śniegu.

