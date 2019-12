Świąteczny karp wskoczył kobiecie na kolana. Trafiła do szpitala

Nietypowy wypadek w Czechach. 62-latka jechała samochodem z kupionym wcześniej karpiem. W pewnym momencie ryba wyskoczyła z torby i wskoczyła kobiecie na kolana. Zszokowana straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w betonowy słup. 62-latka z obrażeniami została przetransportowana śmigłowcem do szpitala.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek po południu, w miejscowości Horni Police, niedaleko granicy polsko-czeskiej.



62-latka włożyła karpia do plastikowej torby i umieściła ją w misce na przednim fotelu. Niespodziewanie w trakcie jazdy ryba wskoczyła kobiecie na kolana. Zdezorientowana kierująca straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w znak, a potem w betonowy słup.



Poszkodowana została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Obrażenia były poważne, jednak jej życiu nic nie grozi.

