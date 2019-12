Dwoje małych dzieci poszkodowanych w wypadku przy biokominku

W środę w Poznaniu dwoje małych dzieci zostało poszkodowanych w wypadku przy biokominku. Do szpitala z poparzeniami trafiła także matka dzieci.

Do zdarzenia doszło przed południem przy ul. Górniczej w Poznaniu.



Jak poinformował dyżurny poznańskiej straży pożarnej, zgłoszenie przyszło ok. godz. 10.30. od pogotowia, które zawiadomiła rodzina. Jak się okazało, doszło tam do wypadku przy biokominku, okoliczności są jeszcze ustalane.



– W zdarzeniu poszkodowane został dzieci; dwutygodniowy chłopiec i 3-letnia dziewczynka, a także 29-letnia matka dzieci. Cała trójka trafiła do szpitala z poparzeniami – poinformował dyżurny.



Na miejsce wysłanych zostało pięć zastępów straży. W wyniku zdarzenia nie doszło do pożaru; budynek nie został uszkodzony.

