Awaryjne lądowanie śmigłowca. Kilkanaście osób rannych

Piętnaście osób odniosło obrażenia w wyniku awaryjnego lądowania w środę rano pasażerskiego śmigłowca na północy Kraju Krasnojarskiego na Syberii – poinformowały lokalne władze. Dwie osoby zostały hospitalizowane, pozostałym zalecono leczenie ambulatoryjne.

Tuż po starcie z lotniska we wsi Bajkit śmigłowiec Mi-8 z 21 pasażerami i trzema członkami załogi na pokładzie natrafił na śnieżycę - poinformowali przedstawiciele lokalnego oddziału rosyjskiego ministerstwa ds. sytuacji nadzwyczajnych.



Maszyna przewróciła się podczas lądowania. Dwoje rannych odwieziono do szpitala, gdzie są operowani.



Policja wszczęła dochodzenie w sprawie.



Śmigłowiec Mi-8, w oznaczeniu NATO – „Hip”, to średniej wielkości maszyna z dwiema turbinami zaprojektowana jeszcze w ZSRR i szeroko stosowana w Rosji jako helikopter transportowy. Twarde lądowania i inne incydenty z udziałem tych maszyn były dość powszechne w Rosji w ostatnich miesiącach – zauważa agencja Associated Press.

