Wyjątkowe wyzwanie polskiego pływaka. Rusza na podbój Ameryki Południowej

Leszek Naziemiec z Siemianowic Śląskich pływał już u wybrzeży Antarktydy i na Spitsbergenie. Na początku stycznia chce pobić rekord dystansu na jeziorze Titicaca (3812 n.p.m). – Mało kto tego próbował, więc to coś zdecydowanie dla mnie – zauważył.

– Mało mi było pływania w zimnej wodzie. To jest coś nowego, ciekawego, to taki niewyeksplorowany obszar jeszcze – dodał pływak, który pokonał w lodowatej wodzie milę na północy i kilometr na południu Ziemi. – Na Antarktydzie woda miała minus 1,2 stopnia, nikt w takich warunkach wcześniej kilometra nie pokonał. Mila na północy też była pierwsza w historii – dodał.



Rekord pływacki w jeziorze Titicaca długo wynosił 16 km.



– Nastawiałem się, dlatego na przepłynięcie ok. 17. Tymczasem w marcu wynik został poprawiony na 20 km, co mnie zmartwiło – przyznał Naziemiec. Jak tłumaczył, chce się zbliżyć do granicy ludzkich możliwości, otworzyć drogę do pływania wysokogórskiego.



– Woda będzie miała temperaturę 11-14 stopni. W tych warunkach nawet na nizinie pokonanie 20 km nie jest łatwe. Największą niewiadomą jest oczywiście niedobór tlenu, związany z wysokością. Potrafię się dobrze rozgrzać w chłodnej wodzie, jednak ten czynnik tlenowy może sprawić, iż w »piecu« nie da się rozpalić, zimno będzie bardzo odczuwalne, pojawią się jakieś kryzysy – analizował.

Naziemiec wraz z żoną, lekarzem i fotografem wyruszy do Peru w piątek.



– Robię wszystko, by być jak najlepiej przygotowanym. Od lutego współpracuję z rekordzistką świata w podwodnym pływaniu Julią Kozerską, pływam przy wstrzymanym oddechu, częściowo zatykam sobie rurkę do oddychania pod wodą – wskazał.



Katowiczanka Kozerska w czerwcu przepłynęła bez płetwy na basenie w Stambule 196,5 metra na jednym oddechu, co zajęło jej 4 minuty i 5 sekund.



Naziemiec dodał, że w takich warunkach nie pływał nigdy, natomiast podczas trekkingu w Kirgistanie wysokość pięciu tysięcy metrów nie wpłynęła na jego samopoczucie.



Dokładna trasa na jeziorze zostanie wyznaczona na miejscu. Do bicia rekordu nie są wymagane w Peru administracyjne zgody, nie wolno tylko przecinać szlaków żeglugowych. Temperatura powietrza w dzień powinna wynieść ok. 15 stopni, w jeziorze nie ma groźnych dla ludzi zwierząt, natomiast problemem mogą być ścieki komunalne w okolicy większych miast.



– W związku z tym woda może nie być najczystsza. Nie jestem tym przerażony, bo w Polsce zdarza się podobnie – skomentował Naziemiec.

Zadeklarował, że w przypadku nieudanej próby wejdzie do wody jeszcze raz.



– Dam sobie dwa dni na regeneracje i spróbuję jeszcze raz. Nie chcę tam jechać na wycieczkę, tylko sprawdzić limity, dojść do granicy, powalczyć, naprawdę powalczyć – powiedział.



Podkreślił, że podczas świąt zamierza się „oszczędzać” przy stole.



– Wiem, że kiedy sobie pofolguję, mam gorsze wyniki. Będę też musiał uważać na siebie po przyjeździe do Peru, gdzie jest inne jedzenie, inna woda – dodał.



Podczas cyklicznych zawodów w pływaniu wodnym organizowanych w Katowicach wygrywali zawodnicy o raczej szczupłych sylwetkach.



– Grubszym jest może łatwiej w zimnej wodzie, ale liczy się przede wszystkim trening. Ci, którzy zaczynają – cierpią. Po pięciu, sześciu latach treningów łatwiej się znosi zimno, szybciej wychodzi z hipotermii. Ważna jest też ogólna kondycja, poziom wytrenowania – ocenił.





Siemianowiczanin już myśli o kolejnych wyzwaniach.



– Po powrocie zajmiemy się przygotowaniem MP w lodowym pływaniu. Za rok w lutym organizujemy – też w Katowicach – mistrzostwa świata. A z takich »grubych« rzeczy marzy mi się całoroczna wyprawa dookoła świata wspólnie z rodziną i zaliczenie tego, co mnie kusi – Islandii, Grenlandii, USA, Pacyfiku, może jeziora Tanganika w Afryce. Cały czas byłaby to wyprawa po »dzikie pływanie«, po pokonanie nietkniętych akwenów – zaznaczył.



Leszek Naziemiec jest wykładowcą na katowickiej AWF i zajmuje się rehabilitacją małych dzieci.



– Jako psycholog nie jestem jednak tak do końca związany z sportem. W głowie tkwią decyzje, by realizować to, czego się chce. Trzeba przy tym wsłuchiwać się w swój organizm. Nie robić niczego na siłę – podsumował.