Polscy sportowcy pod choinką. Magiczne święta gwiazd

Choć większości sportowców święta nie kojarzą się z obżarstwem i cudowną beztroską, nawet największe gwiazdy znajdują czas, by spędzić je w rodzinnym gronie. Spod choinki, w otoczeniu rodziny i prezentów, swoje pozdrowienia dla fanów – jak co roku – zdecydowało się wysłać bardzo wielu z nich.

Zacząć trzeba i wypada od Grzegorza Krychowiaka, który tegorocznych świąt nie zapomni do końca życia. Reprezentant Polski, po dziewięciu latach związku, wziął ślub z francuską modelką – Celią Jaunat. Radosną nowiną para podzieliła się na Instagramie…

Życzenia przekazali też, jak co roku, Robert i Anna Lewandowscy. Na zdjęciu nie mogło zabraknąć ich córki, Klary, której twarz pokazano po raz pierwszy od narodzin. Przypomnijmy: kolejne dziecko już w drodze!





Zostajemy przy reprezentacji Polski.od kilku miesięcy leczy kontuzję. W uśmiechniętym, rodzinnym gronie, regeneracja na pewno przebiega pomyślnie.

Rodzinnie również u Wojciecha Szczęsnego, który z żoną Mariną i synem Liamem przebywa na urlopie we francuskim kurorcie Courchevel. Oby nasz reprezentacyjny bramkarz nie nabawił się żadnej kontuzji na nartach!

A że nie samą piłką człowiek żyje... Co słychać u Agnieszki Radwańskiej? Najsłynniejsza polska tenisistka, choć od ponad roku na emeryturze, utrzymuje doskonałą formę. Ciepłe życzenia dla kibiców przekazała prosto spod choinki. Niestety: ani słowa o powrocie do sportu...





Chciałbym życzyć Wszystkim „twitterowcą” wszystkiego najlepszego z okazji Swiat Bożego Narodzenia! Oby ten czas był dla was udany w gronie rodzinnym z bogatym Mikołajem��. Nie oszczędzamy się przy stole panie i panowie..... ����. A śnieg trzeba sobie namalować ���� pozdrawiam — Marcin Gortat���� (@MGortat) December 24, 2019

Bez zdjęć, za to ze sporą dawką humoru do sprawy podszedł. Inny polski "emeryt", który od kilku tygodni przebywa w Polsce, między wierszami narzeka na brak śniegu. Nie ma go w Orlando, nie ma w Łodzi... Co począć? Może warto skorzystać z rady naszego najlepszego koszykarza?Zapracowani polscy skoczkowie na zdjęcia pod choinką nie mieli czasu. Wyłamał się tylko, pozując z wieloletnią partnerką. Oby to był dobry omen przed nadchodzącym Turniejem Czterech Skoczni!

W nietypową rolę wcielił się Jerzy Janowicz. Polski tenisista, który wciąż marzy o powrocie do poważnego grania, został w tym roku... Świętym Mikołajem. Na zdjęciu ze swoją piękną partnerką, również byłą tenisistką, Martą Domachowską.