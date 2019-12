Tragiczny bilans w Wigilię na drogach. Jest znacznie gorzej niż rok temu

Tragiczny bilans tegorocznej wigilii na polskich drogach. Tylko we wtorek doszło do 95 wypadków, w których zginęło 8 osób, a 118 zostało rannych – powiedział w środę asp. Michał Gaweł z biura prasowego Komendy Głównej Policji.

Jak dodał, tylko we wtorek policjanci zatrzymali 170 pijanych kierowców.



W 95 wypadkach zginęło 8 osób, rannych zostało 118. Rok wcześniej w 67 wypadkach śmierć poniosło 6 osób, a ranne zostały 74 osoby. Drastycznie rośnie także liczba nietrzeźwych kierowców. W wigilię 2018 zatrzymano 119 nietrzeźwych kierowców, w wigilię tego roku – 170.



Od wtorku, od godz. 6 w całej Polsce trwa policyjna akcja pod nazwą „Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie”. Działania potrwają do godz. 22 w niedzielę. W tym czasie na drogi każdego dnia akcji wyjedzie średnio ok. 5 tys. policjantów. Funkcjonariusze będą patrolować głównie miejsca szczególnie niebezpieczne, a także drogi wjazdowe i wyjazdowe z największych miast.



– Najbardziej obawiamy się wyników badań trzeźwości kierujących pojazdami – zaznaczył podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP. Dodał, że nie to będzie priorytetem policji, która po pierwsze będzie miała za zadanie pilnować płynności ruchu. Dużą uwagę policjanci będą zwracać również na przestrzeganie ograniczeń prędkości.

