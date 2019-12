Trzy ofiary przedświątecznej strzelaniny. Ocalało jedynie czworo dzieci

Trzy dorosłe osoby zginęły we wtorek w mieście Lakeland na Florydzie najwyraźniej w wyniku morderstwa i samobójstwa – przekazały władze tego stanu na południu USA. Czworo małych dzieci, które przebywały w tym samym domu w wigilię Bożego Narodzenia, ocalało.

Dzieci zostały bezpiecznie ewakuowane z domu po strzelaninie, do której doszło we wtorek wieczorem – poinformował kapitan policji w Lakeland, Ed Cain, nie ujawniając więcej szczegółów na temat okoliczności zajścia.



Wszystkie trzy ofiary śmiertelne miały rany postrzałowe.



Śledczy nie od razu zidentyfikowali zabitych, nie stwierdzili też, czy którakolwiek z ofiar była związana z ocalałymi dziećmi. Jak sprecyzował Cain, cała czwórka miała mniej niż 10 lat.



– To bardzo tragiczna sytuacja w wigilię Bożego Narodzenia, która wpłynie na wiele rodzin – oświadczył przedstawiciel policji.

