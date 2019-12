Czy na święta będzie śnieg? Prognoza pogody na Boże Narodzenie

Święta Bożego Narodzenia białe będą jedynie w górach – tam w najbliższych dniach spodziewać się można opadów śniegu, a miejscami zamieci śnieżnych. W całym kraju pochmurno i mgliście. Temperatura maksymalna od 0 stopni Celsjusza w górach, do 6 stopni na zachodzie i Pomorzu.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia w całym kraju pochmurno, miejscami słabe opady deszczu. W obszarach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a w górach śniegu. Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 300 m.



Temperatura maksymalna od 3 st. na południu do 6 st. na zachodzie, w obszarach podgórskich od 0 st. do 3 st. Wiatr umiarkowany. Wysoko w górach wiatr w porywach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.



W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, na południu i krańcach wschodnich również deszczu ze śniegiem, w obszarach podgórskich i w górach opady śniegu.



Temperatura maksymalna od 2 st. na południowym wschodzie do 5 st. na zachodzie i nad morzem, w obszarach podgórskich od 0 st. do 2 st. Wiatr umiarkowany, na wschodzie porywisty. Wysoko w górach ponownie można spodziewać się zawiei i zamieci śnieżnych.

#wieszwiecej Polub nas