Najpiękniejszy prezent. Grzegorz Krychowiak wziął ślub!

Grzegorz Krychowiak i jego wieloletnia partnerka, Celia Jaunat, wzięli ślub. Szczęśliwą nowiną para podzieliła się za pośrednictwem Instagrama. Tajemnicę udało się zachować do samego końca.

Od lat tworzą jedną z najpiękniejszych par polskiego sportu. Ona - uznana francuska modelka, on - reprezentant kraju. Poznali się w 2010 roku. Grzegorz miał 20 lat i znajdował się u progu wielkiej kariery. Celia chwilę wcześniej odebrała dowód osobisty. Razem weszli w dorosłe życie i wszystko wskazuje na to, że razem przez nie przejdą.



Para od kilku dni przebywa w Omanie, korzystając z przerwy między rundami w lidze rosyjskiej (Krychowiak reprezentuje obecnie barwy Lokomotiwu Moskwa). Jak się okazało, czas ten wykorzystali nie tylko na odpoczynek...



„Krycho co? Jesteśmy Krychowiakami. Najlepszy prezent świąteczny świata!!!” - napisała na Instagramie wybranka polskiego piłkarza, chwaląc się efektownym pierścionkiem zaręczynowym. „Oficjalnie jesteśmy małżeństwem. Grzegorz, życzę ci wesołych świąt i mnóstwa miłości” - dodała.

„Magiczne święta z bardzo wyjątkowego powodu. Pan i Pani Krychowiak!” - dodał Polak. Choć od oświadczyn minęły dwa lata (w 2017 roku Celia Jaunat pochwaliła się pierścionkiem wręczonym na Bora-Bora), informację o ślubie udało się zachować w tajemnicy do samego końca. W dzisiejszych czasach, w dobie mediów społecznościowych, w których oboje są bardzo aktywni, to wyjątkowy wyczyn.



Gratulacje dla pary napłynęły z całego świata. Dołączamy się i my!