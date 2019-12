Jerzy Zelnik: Starajmy się zrozumieć drugiego człowieka

– Jeżeli będziemy patrzeć na drugiego człowieka nie jak na wroga, tylko jak na człowieka, który jest głęboko przeświadczony o swojej racji i będziemy starali się go po prostu zrozumieć i przedstawiać mu swoją rację, ale w duchu miłości, to jest to jakaś przyszłość dla nas Polaków – powiedział w programie „Minęła 20” aktor i reżyser Jerzy Zelnik. W specjalnym, wigilijnym wydaniu programu gościli również między innymi: piosenkarka i aktorka Ewa Błaszczyk, aktorka Halina Łabonarska oraz piosenkarki Halina Frąckowiak, Helena Dzoka, znana szerszej publiczności jako Eleni.

