Putin o polskim ambasadorze: Swołocz i antysemicka świnia

Był swołoczą i antysemicką świnią, nie można powiedzieć inaczej – stwierdził we wtorek w Moskwie prezydent Rosji Władimir Putin na kolegium Ministerstwa Obrony Rosji. Odniósł się ten sposób do postaci Józefa Lipskiego, ambasadora RP w Berlinie w latach 30. XX w. Putin przekonywał, że tuż przed wojną dyplomata rozmawiał z Adolfem Hitlerem o możliwości wysłania europejskich Żydów do Afryki.

Podczas piątkowego spotkania liderów państw Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej Putin zakomunikował, że w pod koniec lat 30. „Führera owładnęła myśl, aby rozwiązać problem żydowski, wysyłając Żydów do kolonii w Afryce na pewną śmierć”. Dodał, że był to pierwszy krok do ludobójstwa.



– Ambasador Polski uznał, że jeśli uda się tego dokonać, to Polacy postawią Hitlerowi piękny pomnik w Warszawie – powiedział, odnosząc się do postaci Józefa Lipskiego.



W poniedziałek rosyjska agencja TASS poinformowała, że Putin określił polskiego dyplomatę mianem „swołoczy i antysemickiej świni”. Rosyjski prezydent stwierdził także, że Lipski „całkowicie zgadzał się z Hitlerem w jego poglądach antysemickich”.



Komentujący wypowiedź Putina historyk Krzysztof Rak wskazał w rozmowie z Onetem, że Lipski rzeczywiście wspominał o postawieniu pomnika Hitlerowi, ale ważny jest tutaj kontekst historyczny. Jak podkreślił, rozmowa pomiędzy niemieckim przywódcą i polskim dyplomatą odbyła się w 1938 r., gdy o ludobójstwie Żydów nie było jeszcze mowy.



– Widzimy nierozsądność wypowiedzi Lipskiego z perspektywy czasu, ale on wtedy nie mógł wiedzieć tego, co my wiemy dzisiaj o losach Żydów w czasie II wojny światowej – wyjaśnia Rak.

#wieszwiecej Polub nas