Świąteczna atmosfera w Betlejem

Palestyńczycy i pielgrzymi z różnych części świata przygotowują się do uroczystych obchodów świąt Bożego Narodzenia. Do miasta przyjechał już m.in. łaciński patriarcha Jerozolimy abp Pierbattista Pizzaballa. Tysiące osób w uroczystej paradzie przeszły przez plac Żłóbka w centrum Betlejem. Wieczorem wierni zgromadzą się na pasterce we franciszkańskim kościele świętej Katarzyny.

Msza święta w Noc Bożego Narodzenia będzie najważniejszym punktem wigilijnego wieczoru w Betlejem, w jednym z głównych miast Autonomii Palestyńskiej. Miasto to liczy 30 tys. mieszkańców, w większości muzułmanów. Ocenia się, że chrześcijanie stanowią co najmniej 30 proc. ludności.



W tym roku Betlejem odwiedza też wielu Polaków. Przyjadą również chrześcijanie ze strefy Gazy, którzy otrzymali pozwolenie od izraelskiej władzy, mimo nadal panującego napięcia palestyńsko-izraelskiego.



Według chrześcijan, Betlejem to miejsce narodzin Chrystusa – zbawiciela świata. Dzisiaj jest więc celem pielgrzymek z całego świata.



– Miasto Betlejem i okolice to szczególne pod względem religijnym miejsce. Ale nie chodzi tylko o Bazylikę Narodzenia. W całej okolicy mamy w sumie ponad 30 kościołów różnych odłamów chrześcijaństwa. Chodzą do nich palestyńscy chrześcijanie – mówi architekt i planistka z Betlejem Ghadeer Najjar.

Kiedyś były to raczej przedmieścia położonej 10 kilometrów dalej Jerozolimy.

– To była mała miejscowość pod Jerozolimą, więc większość ludzi była związana z pracami rolnymi albo byli rzemieślnikami, którzy pracowali w Jerozolimie – wyjaśnia pracujący w Ziemi Świętej polski dominikanin ojciec Łukasz Popko.



Większość mieszkańców żyje z turystyki. Jednak część Palestyńczyków wyjeżdża z Betlejem – w poszukiwaniu lepszej pracy – do Jerozolimy, Europy lub Stanów Zjednoczonych. Miasto jest też położone tuż obok dzielącego Palestyńczyków od Izraela muru, co stanowi dodatkową przeszkodę w rozwoju gospodarczym.



Słowo Betlejem oznacza po polsku dom chleba. Mimo, że w starożytności miasto było przedmieściami Jerozolimy, już wówczas było ważnym dla Żydów miejscem. Właśnie z Betlejem wywodził się król Dawid. Wszystkie starotestamentowe proroctwa mówiły, że to właśnie w Betlejem ma urodzić się Mesjasz.

