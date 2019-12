UOKiK: Prawie połowa zabawek sprzedawanych w Polsce nie spełnia norm bezpieczeństwa

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę zabawki, które dzieci prawdopodobnie znajdą w tym roku pod choinką. Prawie połowa przebadanych przedmiotów może być groźna dla maluchów. Generalny wniosek brzmi: im zabawka tańsza, tym bardziej szkodliwa.

Na 546 przebadanych zabawek, nieprawidłowości wykryto w 230 (42 proc.) Najczęstszym zastrzeżeniem było to, że zabawki miały zbyt małe elementy, którymi dziecko może się udławić - wypadały one z grzechotek, odrywały się od pluszaków.



27 produktów posiadało zbyt wysoką zawartość ftalanów, które są używane do zmiękczania plastiku. Limit wynosi 0,1 proc. w masie zabawki, a w jednej z zabawek ta zawartość wynosiła ponad 50 proc. (konkretnie w piłce, która kosztuje 5 zł).



W badaniach UOKiK odnotowano, że im tańsza zabawka, tym więcej zawierała ftalanów.



To szkodliwe dla zdrowia substancje – używa się ich do produkcji niektórych laminatów, farb, lakierów czy klejów. Powłoka ftalanowa jest bardzo odporna na wilgoć, a także uszkodzenia mechaniczne. Nadaje także produktowi większą elastyczność (dlatego duże ich ilości dodaje się do piłek). Problem w tym, że ten składnik produktu może zwiększać ryzyko zachorowania na astmę, a także prowadzić do uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego u dzieci. Do tego łatwo się wypłukuje, co ma znacznie przy nawyku wkładania przez dzieci zabawek do buzi.



Zbadano też slime'y zwane glutkami. To miękkie zabawki o konsystencji galaretki lub żelu, łatwe do ugniatania. Tutaj zastrzeżenia budziła ilości boru. Ten pierwiastek jest składnikiem boraksu i nadaje slime'owi elastyczność, ale nie może być go więcej niż 300 mg/kg. Przekroczenie tej normy może powodować mdłości, wymioty, pobudzenie i nawet zaburzenia układu nerwowego. Badanie wykazało, że na 15 slime'ów aż w 13 był przekroczony poziom boru. W jednym z nich norma była przekroczona aż 24 razy.

W podsumowaniu swoich badań UOKiK przedstawił wskazówki dla rodziców i opiekunów kupujących zabawki:



– Kieruj się jakością, estetyką wykonania oraz ceną. Im niższa cena zabawki, tym większe ryzyko niższej jakości i bezpieczeństwa. Niska cena to prawdopodobieństwo użycia niższej jakości materiałów do produkcji. Dla przykładu, aby zabawki wykonane z dosyć twardego polichlorku winylu (PVC) były miękkie, dodawane są do niego związki nazywane plastyfikatorami. Najbardziej niebezpiecznymi, a zarazem najtańszymi plastyfikatorami towarzyszącymi PVC są ftalany.



– Kupuj zabawki odpowiednie do wieku dziecka. Sprawdź zabawki dla dzieci poniżej trzeciego roku życia pod kątem obecności elementów tak małych (oczka, guziczki, kuleczki), że dziecko mogłoby je połknąć lub wprowadzić do dróg oddechowych.



– Sprawdzaj, czy zabawka jest bezpieczna dla dziecka. Krawędzie przedmiotów z tworzyw sztucznych nie mogą mieć ostrych zadziorów lub nadlewów mogących spowodować zranienie. Zabawki drewniane również powinny mieć gładkie krawędzie i powierzchnie. Szwy pluszaków powinny być prawidłowo wykonane, a wypełnienie zabawki nie powinno być dostępne dla dziecka. Palce dziecka nie mogą zakleszczyć się pomiędzy ruchomymi częściami zabawek przeznaczonych do utrzymania masy ciała dziecka (np. rowerkach czy hulajnogach).



Zabawki pociskowe nie powinny móc wystrzeliwać ostrych przedmiotów, takich jak np. ołówek lub gwóźdź, a przyssawki nie mogą oddzielać się od pocisków w postaci strzałek.



Pojemniki na baterie w zabawce muszą być dobrze zabezpieczone. Połknięcie baterii grozi zatruciem i poparzeniem przewodu pokarmowego, dlatego powinny one być niedostępne dla dziecka. Linki lub tasiemki dołączone do zabawki nie mogą zadzierzgnąć się wokół szyi małego dziecka.



– Sprawdzaj, czy zabawka jest oznakowana znakiem CE. Symbol ten oznacza, że dany wyrób spełnia podstawowe normy jakości i bezpieczeństwa zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej.

– Poszukaj na zabawkach informacji o posiadanych certyfikatach. Certyfikaty Instytutu Matki i Dziecka oraz Państwowego Zakładu Higieny są dowodem na to, że zabawka spełnia normy bezpieczeństwa obowiązujące w Polsce.



– Czytaj etykiety dołączone do zabawki. Zapoznaj się z znajdującymi się na nich informacjami, ostrzeżeniami oraz instrukcjami użytkowania. Na etykietach można znaleźć też informacje, że zabawka nie zawiera ftalanów lub innych substancji niebezpiecznych np. bisfenolu A (BPA) czy substancji zapachowych. Brak etykiety, brak nazwy producenta bądź importera na etykiecie wskazuje na nieznane źródło pochodzenia zabawki.



– Nie kupuj zabawek z niesprawdzonego źródła. Targowiska, odpusty, centra chińskie - zabawki sprzedawane w takich miejscach mają bardzo atrakcyjne ceny, ale często nie posiadają etykiet. Istnieje duże ryzyko, że nikt nie kontroluje ich składu i warunków produkcji.



– Sprawdzaj czy zabawka nie figuruje w rejestrach systemu RAPEX. Unijny system Rapex to rejestr, w którym państwa członkowskie ostrzegają o produktach mogących stwarzać zagrożenie dla konsumentów.



– Rozważ czy warto kupować zabawki „podrabiane”. Oryginalne są oczywiście droższe, ale spełniają normy bezpieczeństwa. Podróbki są często wielokrotnie tańsze, ale mogą zawierać m.in. ftalany.



Po zakupie zabawki usuń opakowanie, nie przekazuj go dziecku do zabawy, nadzoruj bawiące się dziecko, przerwij zabawę, jeśli dziecko zaczyna bawić się w sposób, do którego zabawka nie została przeznaczona. Co jakiś czas dokonuj przeglądu zabawek pod kątem uszkodzeń, pęknięć lub zużycia ich elementów. Nie dawaj dziecku tych uszkodzonych.