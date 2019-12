Poznań: 1400 osób uczestniczyło w wigilii organizowanej przez Caritas

Tysiąc czterysta osób ubogich, bezdomnych, samotnych, starszych uczestniczyło dziś w spotkaniu wigilijnym, które po raz dziesiąty zorganizowała Caritas Archidiecezji Poznańskiej na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). Wśród uczestników spotkania były też rodziny z małymi dziećmi. Wraz z potrzebującymi do stołu wigilijnego zasiadł abp Stanisław Gądecki, który złożył zgromadzonym życzenia świąteczne.

– Ludzie ubodzy, pasterze jako pierwsi znaleźli się przy żłóbku. Spośród wszystkich narodów i grup społecznych oni jako pierwsi złożyli hołd Chrystusowi. To był przywilej człowieka ubogiego - powiedział metropolita poznański. Życzył zgromadzonym, by „Nowonarodzony Zbawiciel wspierał ich swoimi siłami, pomagał stawiać czoła przeciwnościom, a wiara przezwyciężała trudności”.



Ks. Łukasz Łukasik, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, stwierdził, że nie jest ważne, czy jest się potrzebującym, czy wolontariuszem, żołnierzem czy siostrą zakonną. „Ważne, że wspólnie działamy, by dzielić się miłością, która w święta Bożego Narodzenia jest tak istotna” – powiedział.



W hali nr 2 MTP, przy nakrytych białymi obrusami stołach zasiadło 1400 osób ubogich, bezdomnych, starszych, chorych i samotnych, którzy na co dzień korzystają z posiłków przygotowanych i wydawanych przez jadłodajnie Caritas, prowadzone przez siostry zakonne.

Rodziny wielodzietne i matki samotnie wychowujące dzieci zajęły miejsca przy specjalnie dla nich przygotowanych, środkowych stołach. Przy każdym nakryciu leżały świąteczne kartki wykonane przez uczniów szkół podstawowych, zaangażowanych w przygotowanie spotkania, oraz opłatki. Tradycyjnie na stołach znalazły się barszcz z uszkami, karp smażony, kapusta z grzybami. Panie z Parafialnych Zespołów Caritas przygotowały świąteczne wypieki.



Wigilijne potrawy przyrządzili kucharze z jadłodajni prowadzonych przez albertynki,urszulanki SJK, elżbietanki i franciszkanki Rodziny Maryi. Wigilijne spotkanie przygotowało ok. 1000 wolontariuszy z poznańskich szkół i ze szkoły z Nowego Tomyśla, młodzież z Centrum Wolontariatu Caritas i po raz pierwszy żołnierze Armii Amerykańskiej stacjonujący w Poznaniu.