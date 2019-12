W całej Polsce wigilie Caritas dla ubogich, bezdomnych i samotnych

Co roku w całej Polsce diecezjalne oddziały Caritas oraz wspólnoty organizują wieczerze wigilijne dla bezdomnych, ubogich i samotnych. Potrzebujący w tym roku spotkają się przy stole w 28 największych polskich miastach, m.in. Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Opolu czy Starachowicach.

Jak co roku w Wigilii Caritas weźmie udział ponad 10 000 osób starszych, samotnych i bezdomnych. Dla wielu z nich będzie to jedyna szansa na wspólny, ciepły posiłek wigilijny. W przygotowanie potraw i organizację spotkań będzie zaangażowanych ok. 2 000 wolontariuszy oraz wielu lokalnych restauratorów.



Już po raz siódmy największa Wigilia Caritas odbyła się w hali Międzynarodowych Targów Poznańskich, wzięło w niej udział blisko 1400 potrzebujących. To właśnie tradycja spotkania wigilijnego dla mieszkańców Poznania stała się pierwowzorem spotkań w innych miastach.



W pomoc przy przedsięwzięciu zaangażowanych było 1000 wolontariuszy z 13 wielkopolskich szkół oraz wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas. Tradycyjne świąteczne spotkanie, odbyło się 24 grudnia w hali nr 2 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP).



– Zapraszamy wszystkie osoby, które z różnych względów nie mogą spędzić wigilii przy rodzinnym stole. Potrzebujące rodziny, osoby starsze, samotne oraz bezdomnych. Naszym pragnieniem jest stworzenie wspólnoty, w której razem będziemy przeżywać ten szczególny dzień w roku – mówił KAI ks. Łukasz Łukasik.

