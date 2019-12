Świąteczna kartka książęcej pary. Serca internautów podbił mały Archie

Meghan Markle i książę Harry na Instagramie pochwalili się kartką świąteczną. Jej bohaterem został syn książęcej pary – mały Archie.

Sussexowie, którzy obecnie przebywają w Kanadzie, postanowili podzielić się na Instagramie świątecznymi życzeniami.



Para, która życzyła wszystkim Wesołych Świąt i Szczęsliwego Nowego Roku, swoje zdjęcie przedstawiła w postaci animacji.



Niespodziewanie jednak bohaterem fotografii został syn książęcej pary – mały Archie.



Internauci komentując zdjęcie, zastanawiali się, do kogo mały książę jest podobny. Głosy w tej sprawie są jednak podzielone.

Just sharing the sweetest Christmas Card from our President and Vice-President, The Duke and Duchess of Sussex. Very Merry Christmas, everyone! pic.twitter.com/McOcHALoGl