Głodny tygrys „polował” na dzieci w Dublinie [WIDEO]

Tygrys przeraził małego chłopca w zoo w Dublinie. Drapieżnik uderzył w taflę pancernego szkła, przy której stało dziecko. Ojciec chłopca uchwycił ten moment na nagraniu. Zamieszczone przez niego w sieci wideo błyskawicznie stało się wiralem. Tego samego dnia próbę ataku tygrysa na dzieci zarejestrowali kolejni rodzice.

Niedzielna wizyta w zoo w Dublinie (Irlandia) wielu osobom dostarczyła mocnych wrażeń. Na zamieszczonym w Internecie filmie widać pozującego do zdjęcia chłopca, za którym skrada się drapieżnik.



W pewnym momencie tygrys rozpędza się i uderza w szklaną taflę, oddzielającą go od upatrzonej ofiary. Zwierzę sprawia wrażenie, jakby chciało pożreć chłopca. Ten ucieka z krzykiem.



„Mój syn był dzisiaj w menu w zoo w Dublinie” – napisał mężczyzna na Twitterze, załączając wideo. We wtorek nagranie miało już prawie dwa miliony odsłon.

My son was on the menu in Dublin Zoo today #raar pic.twitter.com/stw2dHe93g — RobC (@r0bc) December 22, 2019

Okazuje się, że podobnych sytuacji w niedzielę było więcej. „Ten sam dzień! Moja córka i 2 siostrzeńców byliby smacznymi małymi kęsami dla tego biednego, głodnego kotka!” – czytamy w jednym z komentarzy, do którego dołączono nagranie z groźnie wyglądającego ataku. W tym przypadku dzieci, najwyraźniej przygotowane na tę sytuację, sprawiają wrażenie rozbawionych.