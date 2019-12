„Święta to czas wybaczania, podawania sobie ręki na zgodę”. Spot premiera na Boże Narodzenie

Święta to czas pamiętania o osobach samotnych i słabszych, czas wybaczania sobie nawzajem i podawania ręki na zgodę – przypomina premier Mateusz Morawiecki w nagranych życzeniach z okazji świąt Bożego Narodzenia.

Na okolicznościowym filmie widzimy rodzinę ucztującą przy świątecznym stole, której członkowie dzielą się potrawami, śpiewają kolędy, łamią się opłatkiem i składają sobie życzenia. Wśród nich zasiada także premier Morawiecki.



– Święta to wyjątkowy czas. Czas, kiedy jesteśmy razem, kiedy wspólnie zasiadamy do stołu. To czas spotkań bliskich, którzy dawno się nie widzieli – tłumaczą kolejni członkowie rodziny.



Przypominają o zostawianym tradycyjnie pustym miejscu przy stole, przeznaczonym dla ludzi samotnych i słabszych, które jest także wyrazem pamięci o bliskich, „którzy już nigdy nie zasiądą z nami do wigilijnej wieczerzy”.

#wieszwiecej Polub nas

Jak dodają, święta to także „piękne polskie tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, z których jesteśmy dumni” i wymieniają: rodzinne śpiewanie kolęd, tuzin potraw na wigilijnym stole i wspólny udział w pasterce.

A dzieci podkreślają: to też czas, kiedy dostajemy prezenty.



– To czas radości, miłości i szczęścia. Pachnących ciast słodyczy i noc, kiedy zwierzęta mówią ludzkim głosem. To czas wybaczania sobie nawzajem. Czas podawania ręki na zgodę. Czas dzielenia się opłatkiem składamy życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności, powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, miłości i przyjaźni na całe życie – mówią członkowie rodziny.



– I właśnie tego wszystkiego, w tym niezwykłym czasie, z całego serca wam życzymy – podsumowuje premier Morawiecki.