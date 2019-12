W Tatrach przybywa śniegu. Drugi stopień zagrożenia lawinowego

W Tatrach przybywa śniegu. Ratownicy TOPR ogłosili we wtorek drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Warunki do wycieczek w wyższe partie Tatr są bardzo niekorzystne.

Drugi stopień zagrożenia lawinowego obowiązuje od wysokości 1700 m n.p.m.



Oznacza to, że wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach, ale samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.



Tatrzański Park Narodowy informuje, że wszystkie szlaki pokryte są świeżą warstwą śniegu, a warunki do wycieczek w wyższe partie Tatr są bardzo niekorzystne.



Planując wyjście w wyższe partie gór, niezbędne jest posiadanie sprzętu zimowego takiego jak raki, czekan, kask oraz lawinowe ABC czyli detektor, sonda i łopatka.



Śniegu przybywa także na Podhalu. W Zakopanem leży już ok. 20 cm śniegu.

