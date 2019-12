Spotkania z Trumpem i zniesienie wiz. Udany rok w kontaktach z USA

Rok 2019 był bardzo udany, jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie – ocenił szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Za najważniejsze wydarzenie dyplomatyczne 2019 roku w Polsce uznał obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Do USA bez wiz od 11 listopada Bezwizowa możliwość podróżowania do Stanów Zjednoczonych do 90 dni w celach turystycznych i w celach biznesowych będzie możliwa od 11 listopada... zobacz więcej

Odnosząc się do aktywności międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy w mijającym roku Krzysztof Szczerski podkreślił, że był to rok bardzo udany jeśli chodzi o relacje polsko-amerykańskie. Zwrócił uwagę, że prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump spotkali się dwukrotnie w Stanach Zjednoczonych, najpierw w czerwcu Waszyngtonie, potem we wrześniu w Nowym Jorku.



– Te spotkania zaowocowały rozszerzeniem wojskowej obecności USA w Polsce i bardzo dobrymi perspektywami dla współpracy gospodarczej: energetycznej i w zakresie nowych technologii – powiedział Szczerski. Podkreślił, że koniec roku przyniósł też „przełomową decyzję” o zniesieniu wiz do USA dla Polaków.



Prezydencki minister zwrócił też uwagę na udział prezydenta w obchodach rocznic ważnych batalii z okresu drugiej wojny światowej na Zachodzie Europy, w których walczyli Polacy. Wskazał m.in. na obchody 75. rocznicy bitwy o Monte Cassino, a także batalii w Holandii, Belgii i Luksemburgu. – W tym roku po raz pierwszy na taką skalę uczczono wysiłek zbrojny Polaków w walkach na froncie zachodnim w czasie drugiej wojny światowej. Po raz pierwszy na Monte Cassino obecny był prezydent Włoch – podkreślił szef gabinetu prezydenta RP.

#wieszwiecej Polub nas

We wrześniu prezydent Duda wspólnie z Królem Belgów Filipem I oddał hołd gen. Stanisławowi Maczkowi i żołnierzom 1 Dywizji Pancernej, która w 1944 r. wyzwoliła Flandrię. Z kolei w październiku, wraz z Królem Niderlandów, upamiętnił wyzwolenie Bredy przez tę samą polską dywizję. W grudniu, obok innych głów państw, był obecny na uroczystościach w Belgii i Luksemburgu związanych z rocznicą zwycięstwa wojsk alianckich w Bitwie o Ardeny, w której uczestniczyli polscy lotnicy.Jak powiedział Szczerski, „to pokazuje, że przywracana jest pamięć o współpracy i pomocy Polaków w wyzwoleniu Europy Zachodniej”.

Światowi przywódcy na obchodach rocznicowych



Według Szczerskiego najważniejszym wydarzeniem dyplomatycznym mijającego roku w Polsce z udziałem prezydenta były obchody 80. rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej. – Zarówno polsko-niemieckie w Wieluniu, jak i potem spotkanie przedstawicieli kilkudziesięciu państw Unii Europejskiej, NATO oraz Partnerstwa Wschodniego; wśród gości było 17 głów państw. To niezwykle wydarzenie o ogromnym znaczeniu zarówno, jeśli chodzi o budowanie prestiżu Polski na arenie międzynarodowej, ale także jeśli chodzi o pamięć historyczną – stwierdził.



Zwrócił też uwagę, że 2019 był rokiem kończącym dwuletnie, niestałe członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. – Od 1 stycznia rozpoczynamy misję w Radzie Praw Człowieka ONZ – powiedział prezydencki minister. Przypomniał, że Polska została też wybrana jako kraj przewodniczący OBWE w 2022.



Szczerski podkreślił, że dla prezydenta bardzo ważnym aspektem międzynarodowej aktywności była współpraca regionalna, w tym Inicjatywa Trójmorza. Inicjatywa ta, powołana do życia przez prezydenta Dudę i prezydent Chorwacji Kolindę Grabar-Kitarović, zrzesza 12 państw usytuowanych pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym.



Jak stwierdził Szczerski, bieżący rok zaowocował konkretnymi decyzjami, które przybliżają realizację podstawowego celu Inicjatywy – budowę połączeń infrastrukturalnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Najważniejszą z nich – ocenił prezydencki minister – było utworzenie w maju przez polski Bank Gospodarstwa Krajowego i rumuński EximBank Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza – komercyjnego narzędzia, które ma pozwolić na finansowanie ważnych inwestycji i przyciąganie do naszego regionu prywatnych inwestorów z całego świata.



Według Szczerskiego inicjatywa ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem partnerów gospodarczych z regionu, o czym świadczy m.in. powołanie do życia na początku września wspólnego indeksu giełdowego zrzeszającego największe i najlepiej zarabiające spółki z siedmiu państw regionu (Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier) pod nazwą CEEplus.