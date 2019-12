Rosja zatrzymała japońskich rybaków. Jest decyzja sądu

Rosja uwolniła załogi pięciu japońskich kutrów rybackich, zatrzymanych 17 grudnia w pobliżu czterech spornych wysepek, należących do archipelagu Kuryli. Zwolnienie nastąpiło po tym, jak rosyjski sąd nakazał rybakom zapłacić grzywnę za naruszenie przepisów, dotyczących wielkości połowów – poinformowała agencja Kyodo.

Do zatrzymania japońskich kutrów doszło w pobliżu czterech wysepek należących do archipelagu Kuryli, zajętych przez Rosję podczas II wojny światowej, które Japonia uważa za swoje terytorium. Według japońskich mediów kutry łowiły ośmiornice, kiedy zostały zatrzymane przez jednostki rosyjskie pod zarzutem pogwałcenia umów połowowych.



MSZ Japonii wskazało, że nie doszło do naruszenia tych umów i zażądało zwolnienia rybaków z powodów humanitarnych.



Japonia domaga się zwrotu czterech wysp położonych na północ od Hokkaido, które nazywa Terytoriami Północnymi. W Rosji są znane jako Południowe Kuryle i zostały zajęte przez ówczesny ZSRR w końcowych dniach II Wojny Światowej.



Spór wokół wysp uniemożliwił Moskwie i Tokio podpisanie formalnego układu pokojowego.

#wieszwiecej Polub nas