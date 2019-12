Autokar przeleciał przez betonową barierę i spadł do rzeki. Jest wiele ofiar

Co najmniej 24 osoby zginęły, a 13 zostało rannych w wypadku autokaru w prowincji Sumatra Południowa w Indonezji.

Do zdarzenia doszło w trudno dostępnym, górzystym regionie w pobliżu miejscowości Palm Alam. W autokarze w chwili wypadku znajdowało się około 50 pasażerów.



Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca uderzył w betonową barierę, po czym pojazd wypadł z drogi i wpadł do rzeki. Lokalne media informują, że stoczył się do wąwozu głębokiego na 150 metrów.



Trwa akcja ratunkowa, niektórzy pasażerowie nadal są uwięzieni we wraku.

