„Bije się dwóch dużych”. Najnowszy sondaż poparcia dla partii

Według grudniowego badania preferencji partyjnych przeprowadzonego przez IBRiS dla „Rzeczpospolitej” poparcie dla PiS wynosi 39,8 proc., a dla PO – 26,8 proc. Traci Lewica.

Wyniki nie różnią się zbyt od rezultatu październikowych wyborów. Także w stosunku do poprzedniego badania z listopada zmiany są niewielkie: PiS stoi w miejscu, a PO nieznacznie zyskuje – wskazano w artykule „Bije się dwóch dużych”.



Zmiana dotyczy Lewicy, która spadła w sondażu, choć zachowuje miejsce na podium. W wyborach wspólna lista trzech ugrupowań lewicowych uzyskała 12,56 proc. W listopadowym sondażu – 12,8 proc. W notowaniu grudniowym to tylko 9,9 proc. Poprawiły się za to lekko notowania PSL-Kukiz'15, czyli Koalicji Polskiej, która tym razem ma 7,5 proc. (w ostatnim notowaniu – 6 proc.), prawie bez zmian pozostaje poparcie dla Konfederacji – 6,1 proc.



Zdaniem Marcina Dumy, szefa IBRiS, „po wyborach zapanował pewien »klimat na lewicę«”. – Cykl wyborczy okazuje się dla niej jednak niekorzystny, przede wszystkim, dlatego, że w wyborach prezydenckich wciąż nie ma kandydata. Jedyni, którzy mogliby coś znaczyć w kampanii, czyli Robert Biedroń i Adrian Zandberg, wyraźnie nie mają ochoty startować – przekonuje.



W artykule zwrócono uwagę, że „kandydata ma za to PSL-Kukiz'15”. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz jest dość rozpoznawalny, a jego kampania nie zostawia pola domysłom. To dobrze wpływa na notowania ludowców – oceniono.

