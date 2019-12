„Boże Narodzenie to wielka proklamacja życia”

Boże Narodzenie to spełnienie nadziei człowieka i ludzkości, to wielka proklamacja życia, gdzie Bóg staje się człowiekiem, Pan wszystkiego zamyka się w ograniczoności ludzkiego życia i ciała – wskazał w rozmowie z „Gazetą Polską Codziennie” teolog ks. prof. Paweł Bortkiewicz z Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

Ks. Bortkiewicz był pytany o m.in. katolicką symbolikę Bożego Narodzenia. – W centrum świąt Bożego Narodzenia jest Eucharystia. Jest też inny symbol tajemnicy życia – choinka. W perspektywie chrześcijańskiej przypomina rajskie drzewo, z którego zrywa się „owoce życia”. Są one przedstawiane w postaci jabłek i orzechów wieszanych tradycyjnie na drzewku albo w postaci bombek choinkowych – wyjaśnił teolog.



Jak dodał, nie sposób pominąć opłatka. – Ten niemal centralny symbol świąt jest zarazem owiany pewną tajemnicą, gdy idzie o jego genezę. Wydaje się, że w tym geście wracamy do starochrześcijańskiego zwyczaju łamania się chlebem. Podejmujemy więc tutaj symbol pierwszej czynności eucharystycznej – dowodził.



Dopytany, czy Boże Narodzenie może być świętem uniwersalnym, odpowiedział, że „z jednej strony katolicyzm jest religią z nazwy i z istoty uniwersalną, a zarazem otwartą”. – I można, i należy się cieszyć z tego, że osoba wątpiąca czy wręcz niewierząca wchodzi w przestrzeń tych świąt – wskazał.



Jak jednak przypomniał, „dzisiaj mamy zjawisko, które jest dla mnie przykładem pewnej nieuczciwości i które mnie oburza". – Mamy bowiem ludzi, którym przeszkadza choinka, szopka, opłatek, nazwa tych świąt. Ci ludzie o tym mówią, wysuwają postulaty świeckości miasta, państwa, gminy, szkoły, zakładu pracy, a potem będą w swoich urzędach, w miejscach pracy pisać pisma z datą 2020 r. to znaczy datą od przyjętych urodzin Chrystusa. Będą korzystać z tego, co cywilizacja chrześcijańska wniosła w świat i świeckość – z pojęcia osoby, z miłości i miłosierdzia, z solidarności, z praw osoby ludzkiej – zauważył ks. Bortkiewicz.

źródło: PAP, „Gazeta Polska Codziennie”

– Chciałoby się im powiedzieć: darujcie sobie, nie ośmieszajcie się, bądźcie konsekwentni, ale – ponieważ jesteśmy w tej atmosferze świątecznej, w której łamiemy się opłatkiem z każdym – pragnę nam wszystkim, w tym także niewierzącym, życzyć zadziwienia tajemnicą Boga, który dla każdego z nas stał się człowiekiem. A stał się po to, aby każdy z nas mógł stać się dzieckiem Boga – wyjaśnił teolog.