Hakerzy zaatakowali kopalnie. Musiano przerwać wydobycie

Firma Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD) została zaatakowana przez hakerów. – Ze względów bezpieczeństwa przerwano wydobycie we wszystkich kopalniach węgla OKD – poinformował rzecznik firmy Ivo Czelechovsky.

Do włamania doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek. Według rzecznika atak hakerski zniszczył funkcjonalność sieci i wszystkich serwerów OKD. Przed południem do Karwiny, gdzie mieści się siedziba spółki, przyjechali eksperci z Narodowego Urzędu Bezpieczeństwa Cybernetycznego i Informatycznego (NUKiB). – Pracujemy nad zniszczeniem wirusa i ponownym uruchomieniu sieci – powiedział Czelechovsky.



Minister przemysłu i handlu Karel Havliczek oświadczył, że okoliczności ataku hakerskiego wyjaśnia także policja. Rzecznik NUKiB Radek Holy powiedział, że eksperci przygotowują analizę, z której wnioski zostaną przekazane bezpośrednio do OKD. Nie sposób przewidzieć, kiedy firma górnicza będzie mogła wznowić wydobycie – przyznały władze spółki.



Agencja CTK przypomniała, że w grudniu wirus zaatakował system komputerowy szpitala w Beneszovie w środkowych Czechach. System działa w minimalnym zakresie, ale nie można było uruchomić urządzeń i wstrzymano planowane operacje. Szpital ma podjąć pracę w pełnym wymiarze w styczniu 2020 r.



OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Czechach. Eksploatuje cztery kopalnie w regionie Karwiny: CzSA, CzSM – Północ i Południe oraz Darków. Wydobycie węgla kamiennego jest sukcesywnie ograniczane. W listopadzie zakończono wydobycie w kopalni Łazy w Orłowej na Zaolziu.

#wieszwiecej Polub nas