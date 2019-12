Czteroosobowa rodzina potrącona na przejściu dla pieszych

Czteroosobowa rodzina, w tym dwoje dzieci, została potrącona na przejściu dla pieszych w Gnieźnie (woj. wielkopolskie). Kierowca pojazdu był trzeźwy.

Oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie asp. sztab. Anna Osińska poinformowała, że do zdarzenia doszło w poniedziałek po godz. 19 na przejściu dla pieszych na ul. Wrzesińskiej.



– Przez to przejście przechodzili rodzice w wieku 34 i 35 lat wraz z dwójką dzieci w wieku 11 i 7 lat. Rodzina znajdująca się na przejściu została potrącona przez 37-letniego mieszkańca Gniezna, który kierował samochodem marki Renault – wskazała Osińska.



Rodzina została po zdarzeniu przetransportowana do szpitala. – Dzieci mają ogólne potłuczenia, natomiast rodzice nadal są w trakcie badań – powiedziała funkcjonariuszka.



37-letniemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy. W chwili zdarzenia był trzeźwy.



Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

#wieszwiecej Polub nas