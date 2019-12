„Miłosierny Samarytanin zastrzelił napastnika”. Strzelanina przed centrum handlowym

Przed centrum handlowym w Phoenix w amerykańskim stanie Arizona uzbrojony napastnik zaczął strzelać ze swojej ciężarówki; ranił kilka osób – informują lokalne media. Napastnik został zastrzelony przez „miłosiernego Samarytanina”, który próbował pomóc ofiarom kradzieży – poinformował departament policji w Phoenix w mediach społecznościowych.

Incydent prawdopodobnie zaczął się od próby kradzieży samochodu.



Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany próbował zabić kobietę na parkingu przed centrum handlowym Desert Sky Mall i w trakcie napadu zaczął strzelać.

Innocent Good Samaritan who tried to help carjacking victim shot, suspect killed in officer-involved shooting at 76th Ave and Thomas. pic.twitter.com/DeTo0mMJTi