Prezydent podpisał ustawę o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw. Dotyczą one m.in. zmian w Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz kwestii budżetowych i podatkowych.

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych będzie teraz nosił nazwę Funduszu Solidarnościowego. Nowelizacja umożliwia rozszerzenie katalogu świadczeń, które będą z niego finansowane, o inne rodzaje wsparcia. Chodzi między innymi o trzynastą emeryturę, która w przyszłym roku będzie finansowana właśnie z Funduszu Solidarnościowego.



Prezydent podpisał także nowelizację tegorocznej ustawy okołobudżetowej. Ma ona umożliwić przesunięcie niektórych wydatków z tegorocznego budżetu na przyszły rok. Chodzi o środki na zakup ambulansów dla ratownictwa medycznego oraz modernizację Policji, Służby Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej. Nowelizacja tworzy też podstawy prawne do tego, by można było przekazać wsparcie finansowe z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia i Funduszu Wsparcia Policji.



Inna z podpisanych przez prezydenta ustaw przewiduje przesunięcie terminu, od którego ma być pobierany tzw. podatek handlowy, jaki docelowo mają odprowadzać większe sklepy. Pierwotnie miało się to stać już od 1 stycznia 2020 roku, ustawa przesuwa ten termin na 1 lipca. W tym roku unijny sąd orzekł, że Komisja Europejska niesłusznie zakwestionowała wprowadzenie przez Polskę tego podatku, co otworzyło drogę do tego, by go ponownie pobierać. KE odwołała się od tego orzeczenia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Do tej pory odwołanie nie zostało rozpatrzone.



Pozostałe dwie ustawy, podpisane przez prezydenta, dotyczą drobnych zmian w akcyzie oraz transporcie zbiorowym.

