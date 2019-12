„Dziękuję wam, że mogę realizować swoje ambicje w Brukseli”. Kopacz do wyborców na święta

– Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to, że mogę realizować swoje ambicje w Brukseli i życzyć wam wszystkiego najlepszego na te Święta – mówi europosłanka Koalicji Obywatelskiej i była premier rządu PO-PSL Ewa Kopacz. Polityk opublikowała na Twitterze życzenia świąteczne adresowane do Wielkopolan.

Politycy różnych opcji w ostatnich dniach składają życzenia Polakom, nagrywając je na wideo i publikując w mediach społecznościowych. Z tej okazji skorzystali już m. in. kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska i marszałek Senatu Tomasz Grodzki.



Na nagraniu byłej premier Ewy Kopacz widzimy ją stojącą na tle szopki bożonarodzeniowej.



– Drodzy Wielkopolanie. Święta Bożego Narodzenia już niebawem. Pewnie będziemy je spędzać w gronie rodzinnym, ale moje myśli będą wracać tu, do Wielkopolski, do was – mówi Kopacz.



– Jeszcze raz serdecznie wam dziękuję za to, że mogę realizować swoje ambicje w Brukseli i życzyć wam wszystkiego najlepszego na te Święta. Spokoju, zdrowia i ciepła od swoich najbliższych – dodaje.

Święta już za kilka dni, dlatego korzystając z okazji chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Wielkopolanom. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia! pic.twitter.com/cvM7BVpY75 — Ewa Kopacz (@EwaKopacz) 22 grudnia 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Twitter

Kilkanaście godzin później, w budynku Parlamentu Europejskiego Kopacz nagrała również drugi materiał, tym razem adresowany do wszystkich Polaków.