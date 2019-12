Popłoch na boisku i wzorowa reakcja piłkarzy po ataku pszczół [WIDEO]

W czasie meczu tanzańskich drużyn Yanga SC i Iringa United zawodnicy spotkali się z niecodzienną sytuacją. Na boisko wtargnął rój pszczół, które zaatakowały piłkarzy. Spotkanie musiało zostać przerwane.

Opisywana sytuacja zdarzyła się w drugiej połowie meczu, przy wyniku 3:0 dla gospodarzy.



Na nagraniu ze spotkania widzimy, jak w pewnym momencie zawodnicy jeden po drugim padają na ziemię – właśnie z powodu ataku pszczół. Zamiast rzucać się do ucieczki postąpili właściwie: położyli się na murawie, zasłaniając jednocześnie twarz i uszy. Owady mogą bowiem odebrać ucieczkę i machanie rękami jako akt agresji, co może skłaniać je do ataku i prowadzić do użądlenia.



Część piłkarzy nie wytrzymała jednak presji, podniosła się z boiska i próbowała uciekać, by po chwili zarzucić te próby i wrócić do pozycji leżącej. Przerwa w spotkaniu trwała blisko dziesięć minut.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: youtube, azam tv, portal tvp.info

Użądlenie pszczoły nie musi być niebezpieczne dla ludzi, jeśli nie jest się alergikiem. Reakcja systemowa, uogólniona, występuje u 7-8 proc. osób, przy czym w ciężkiej postaci obserwuje się ją u 1-3 proc. populacji. Wyniki polskich badań są zbliżone do wyników na temat częstości alergii na owady żądlące w innych krajach Europy i w USA.