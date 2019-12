Dziennikarka „GW” do posła Lewicy: Są głosowania, trzeba być. Za to wam płacą

– Wiem, że jak to teraz mówię, to to jest tłumaczenie się ze swojej winy i nie brzmi do końca wiarygodnie – komentował w TOK FM swoją nieobecność na zeszłotygodniowym głosowaniu poseł Lewicy Maciej Gdula. – Jest sesja, są głosowania, trzeba być, za to wam podatnicy płacą – odpowiedziała mu prowadząca program dziennikarka „Gazety Wyborczej”.

– Nie było mnie na piątkowym głosowaniu, przeprosiłem za to. Myślę, że klub wyciągnie konsekwencje wobec mnie za to spóźnienie. Powiedziałem to, co powiedziałem trochę z perspektywy tego, jak jest zorganizowana praca Sejmu (…). Wiem, że jak to teraz mówię, to to jest tłumaczenie się ze swojej winy i nie brzmi do końca wiarygodnie – mówił.



Dominika Wielowieyska odpowiedziała mu: „To jest jednak mówienie ludziom: ale jesteście jednak idiotami, że wyszliście na ulice”.



– Jest sesja, są głosowania, trzeba być, za to wam podatnicy płacą – dodała.



W głosowaniu z 19 grudnia, które dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o projekt PiS ws. zmian w sądownictwie nie wzięło udziału 32 posłów opozycji (KO, Konfederacja, Lewica i PSL). Gdyby przeciwnicy reformy stawili się na Wiejskiej, Zjednoczonej Prawicy przegłosowanie projektu zajęłoby znacznie więcej czasu. Wyborcy opozycji są więc rozgoryczeni, bo przed głosowaniami politycy KO, Lewicy i PSL zachęcali ich do udziału w protestach ulicznych w obronie sędziów.

