82-latek oszukany „na policjanta”. Pieniędzy nie oddał, bo wcześniej okradli go w banku

Starszy mężczyzna padł ofiarą próby oszustwa „na policjanta”. Kiedy zadzwonił do niego podający się za funkcjonariusza oszust i powiedział, że oszczędności seniora są zagrożone, 82-latek przyznał, że ma na koncie zgromadzoną sporą sumę pieniędzy. W banku chciał podjąć środki i przekazać je podszywającemu się pod policjanta mężczyźnie. Wypłata była jednak niemożliwa.

82-letni pan zgromadził na koncie ponad 400 tys. zł. W banku obsługująca go kasjerka poinformowała jednak, że tak duża suma będzie gotowa do wypłaty dopiero następnego dnia.



– Mężczyzna wrócił do domu, a po kilku godzinach zjawił się u niego niespodziewany gość – mówi cytowana przez Radio Gdańsk Elżbieta Szczygieł, szefowa prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz.



U seniora zjawiła się pracująca w banku kobieta i przyznała się mu, że wcześniej zabrała pieniądze z jego rachunku. Chciała nawet wręczyć mu jakąś drobną kwotę i zobowiązała się do spłacania długu.



Obecnie prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży 90 tys. zł z konta starszego mężczyzny, do której przyznała się kobieta. Nie postawiono jej jednak dotychczas zarzutów, a z nieoficjalnych ustaleń Radia Gdańsk wynika, że kobieta przebywa w szpitalu.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: radio gdańsk

Drugie śledztwo dotyczy próby oszustwa „na policjanta”.