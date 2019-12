Transseksualistka wyrzucona z komisji LGBT. Powód – „mowa nienawiści”

51-letnia transseksualistka Debbie Hayton została oskarżona o „mowę nienawiści” i wyrzucona z komisji LGBT w brytyjskim Kongresie Związków Zawodowych. Przyczyną była koszulka noszona przez Hayton – widniał na niej napis przypominający, że biologicznie nadal jest ona mężczyzną.

Hayton jest nauczycielką fizyki w Midlands w Wielkiej Brytanii. Urodzona jako mężczyzna, w 2012 r. przeszła operację zmiany płci.



W lipcu tego roku Hayton wzięła udział w jednym z wydarzeń organizowanych przez feministyczne stowarzyszenie Fair Play for Women. Na koszulce, którą wtedy włożyła, widniał napis: „Trans-kobiety są mężczyznami. Pogódź się z tym”.



Sprawa wywołała oburzenie części środowisk LGBT. W sierpniu 12 członków komisji LGBT w Kongresie Związków Zawodowych wysłało skargę na Hayton do sekretarza generalnego organizacji.



Według nich Hayton „wykroczyła poza dopuszczalne wyrażanie alternatywnych punktów widzenia, a teraz propaguje mowę nienawiści wobec społeczności trans”.



– Oskarżenia o transfobię są kierowane wobec kobiet tak często za tak mało istotne sprawy, że słowo to straciło wszelkie znaczenie. (…) Mam nadzieję, że w sytuacji, w której nawet osoby trans mogą zostać nazwane transfobami, ludzie rozumieją, jak absurdalne i dalekosiężne były te ataki. Ekstremiści porwali ruch trans – skomentowała sytuację Nicola Williams, założycielka Fair Play for Women.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: dailymail.co.uk

Kilka dni wcześniej w Wielkiej Brytanii głośno było o twitterowym wpisie autorki serii książek o Harry’m Potterze J. K. Rowling. Poparła ona badaczkę Mayię Forstater, zwolnioną z londyńskiego oddziału organizacji Centre for Global Development za stwierdzenie, że transpłciowe kobiety nie mogą zmienić swojej płci biologicznej.