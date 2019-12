Australia wciąż płonie. Mieszkańcy ewakuowani, koale w szpitalach [WIDEO]

Ogromne pożary nadal trawią australijskie lasy. W niektórych regionach tego kontynentu w miniony weekend temperatura sięgała nawet ok. 50 st. Celsjusza. Australijska marynarka wojenna opublikowała wideo, na którym widać, jak wspiera walkę z ogniem w Nowej Południowej Walii w południowo-wschodniej części Australii oraz w stanie Queensland w północno-wschodniej części kraju.

Podczas minionego weekendu funkcjonariusze ewakuowali mieszkańców wyspy Moreton i miejscowości Tianjara, leżącej niedaleko Sydney. W nocy ustalali główne lokalizacje pożarów i oznaczali je na mapie. Do przeprowadzenia akcji wykorzystały śmigłowca.



Służby udzielają też wsparcia mieszkańcom Australii Południowej, stanu położonego w centralno-południowej części oraz stanu Wiktoria na południowym-wschodzie kontynentu. W ciągu ostatnich miesięcy z powodu pożarów zginęło 9 osób. Około 1000 domów zostało zniszczonych w samej tylko Nowej Południowej Walii – podaje „Daily Mail”.



Strażacy pomagają też zwierzętom, których naturalne środowisko strawił ogień. Internautów poruszył filmik, na którym widać funkcjonariusza pojącego koalę przy pomocy plastikowej butelki z wodą. W tle widać płonącą winnicę w miejscowości Lobethal w okolicy Adelajdy, stolicy stanu Australia Południowa.



W odnajdywaniu rannych zwierząt pomagają specjalnie przygotowane do tego psy. Szkolenia rozpoczynają mając kilka tygodni. Dzięki wyostrzonemu węchowi łatwiej docierają do koali. Niektóre z nich trafiają do szpitala dla koali w miejscowości Port Macquarie, gdzie są leczone przez ekspertów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: ebu, ZZDNC - DIGITAL NEWS CONTENT, ABC News, Daily Mail

– To czym się zajmujemy to leczenie ich małych łapek i nosów, i czegokolwiek innego, co zostało poparzone – powiedziała dyrektorka kliniki dr Ashton w rozmowie z „ABC News”. Szpital zorganizował też specjalną kampanię, w ramach której zebrał blisko 2 miliony dolarów. Pieniądze te zostaną przekazane na ponad 100 stacji wodnych w okolicy Port Macquarie, gdzie pożar zniszczył siedliska tych zwierząt.Populacje koali stały się główną ofiarą pożarów w Australii. Ponad 350 osobników było zagrożonych śmiercią. Zwierzęta te żyją głównie w lasach eukaliptusowych we wschodnich stanach tego kraju i na terenie wybrzeża. Pożary lasów są więc dla nich dotkliwe – zagrażają bezpośrednio życiu, pozbawiają ich pożywienia i naturalnego środowiska.