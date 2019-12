Posłowie chcą wiedzieć, czy aborcja eugeniczna nie łamie konstytucji

119 posłów z klubów PiS, Konfederacji i PSL-Kukiz podpisało się pod złożonym w Trybunale Konstytucyjnym wnioskiem o zbadanie, czy przepisy dotyczące tzw. aborcji eugenicznej są zgodne z konstytucją. Analogiczny wniosek grupy posłów z 2017 r. stracił ważność wraz z końcem kadencji parlamentu.

Poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS wyjaśnił, że wniosku „nie należy traktować jako polityczny”. Jak zaznaczył, powstał on ponad podziałami politycznymi, zawiera merytoryczne i prawne argumenty. – Oczekujemy, że TK rozpatrzy w szybkim trybie ten wniosek – mówił.



Według wnioskodawców aborcja ze względu na niepełnosprawność płodu jest niezgodna z konstytucją i dochodzi do niezgodnego z prawem pozbawiania życia niepełnosprawnych dzieci. Wróblewski podkreślił, że wniosek do TK dotyczy zbadania tylko tej kwestii, a nie innych sytuacji przerywania ciąży – np. przy zagrożeniu życia matki czy ze względu na gwałt.



Jak zaznaczył Wróblewski, we wniosku wskazał na możliwość złamania czterech konstytucyjnych zasad: przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, prawa do życia, zakazu dyskryminacji i zasady demokratycznego państwa prawa.



– Nie powołujemy się we wniosku na żadne argumenty natury politycznej, obyczajowej, religijnej, światopoglądowej. Wniosek koncentruje się na argumentach prawnych i konstytucyjnych – zapewnił Wróblewski.

– To jest sprawa fundamentalna – tego kto jest człowiekiem i czy prawo ma chronić wszystkich czy dopuszczać wyjątki – podkreślił poseł PiS.

Wniosek, paradoksalnie, zaszkodzi sprawie ochrony życia w Polsce – uważa Fundacja Życie i Rodzina.



„Fundacja Życie i Rodzina od początku wskazywała, że jest to tylko pozornie działanie dobre. Poprzednie dwa lata pokazały, że taki wniosek jest wykorzystywany do blokowania prac nad obywatelskim projektem #ZatrzymajAborcję. Tak będzie i tym razem” – skomentowali przedstawiciele Fundacji.



Przypomnieli, że posłowie wnioskujący do TK byli proszeni o wstrzymanie złożenia wniosku i o spotkanie z reprezentantami inicjatywy #ZatrzymajAborcję, aby ustalić wspólny plan działań. Zanim jednak do takiego spotkania doszło, bez konsultacji ze stroną społeczną złożyli dokument.



„Choć czysto formalnie zapytanie do Trybunału nie hamuje rozpatrywania projektu obywatelskiego, faktycznie jest używane jako argument za wstrzymaniem prac legislacyjnych nad projektem” – dodaje FŻiR.