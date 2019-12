Czego politycy życzą konkurentom? „Mówienia ludzkim głosem” i „żeby się pozbierali”

Choć od dwóch tygodni w Sejmie panuje świąteczna atmosfera, większość posłów, których poprosiliśmy o życzenia dla politycznych konkurentów, nie darowała sobie drobnych złośliwości. – Życzę im, żeby się pozbierali. Dla Polski i rządzących będzie lepiej, jeżeli będzie wymagająca konkurencja – powiedział swoje życzenia dla opozycji poseł Tadeusz Cymański z PiS. Czego Konfederacja życzyłaby Lewicy? – Żeby zmądrzała tak samo, jak zmądrzało SLD. Większość starych komuchów już zrozumiała, że socjalizm nie działa – wyznał nam z kolei Janusz Korwin-Mikke.

Parlamentarzyści opozycji również nie szczędzą złośliwości Zjednoczonej Prawicy. – Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu życzyłbym zmądrzenia troszkę i bardziej kochania Polski, bo na razie kocha samego siebie. PiS-owi życzyłbym przegranej w wyborach prezydenckich – stwierdził poseł KO Michał Szczerba.



– Życzę politykom Prawa i Sprawiedliwości odwagi, otwartości na świat. Może jakaś wycieczka świąteczna czy noworoczna, bo podróże kształcą i uczą wolności – mówiła z kolei posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska z Lewicy.



Tadeusz Cymański z PiS przekonywał, że opozycja jest w słabej kondycji i powinno jej się życzyć umocnienia. – Życzę im, żeby się pozbierali, żeby byli opozycją aktywną, wymagającą, krytyczną, a nie krytykancką. Dla Polski i rządzących będzie lepiej, jeżeli będzie wymagająca konkurencja – powiedział nam.

#wieszwiecej Polub nas

Co Konfederacja życzyłaby Lewicy? – Żeby zmądrzała tak samo jak zmądrzało SLD. Większość starych komuchów już zrozumiała, że socjalizm nie działa i nie ma większego konserwatysty niż rewolucjonista, który się dorwie do władzy i pieniędzy. Życzę im, żeby się dorwali do władzy i pieniędzy, i potem zapisali do Konfederacji – stwierdził Janusz Korwin-Mikke.

– W noc wigilijną nawet zwierzęta mówią ludzkim głosem, więc życzę, żeby nawet politycy Lewicy w noc wigilijną powiedzieli sobie przynajmniej kilka słów prawdy – mówił poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji.



Jakich na przykład? – To, że ideologia lewicowa to kompletny absurd, szkodliwy dla Polski i całego świata – odpowiedział.



Co Lewica życzyłaby Konfederacji? – Chciałbym, żeby dostali rower. Oni założyli zespół parlamentarny do spraw obrony kierowców. Życzę im roweru, żeby spojrzeli na miasto z innej perspektywy – mówił poseł Lewicy Maciej Gdula.



– Życzę, żeby posłowie prawicy zaczęli wreszcie zachowywać się jak parlamentarzyści i jak ludzie. Zachowują się skandalicznie i zaprzeczają wszystkiemu temu, co głoszą w swoich wielkich peanach, które na co dzień wygłaszają – stwierdził poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska składając życzenia politykom PiS nawiązała do ewangelicznej przypowieści. – Życzę im, żeby byli jak syn marnotrawny, który wraca na drogę praworządnego państwa prawa – mówiła nam.



– Życzę PiS-owi i prezesowi Kaczyńskiemu roztropności, rozwagi i słuchania Polaków. Całkowicie ignorują Polaków, fundując takie ustawy, że Polska jako jedyny kraj zostanie na peryferiach Unii Europejskiej – stwierdził poseł KO Arkadiusz Myrcha.



– Życzę opozycji, żeby zmądrzała i stała się konstruktywną opozycją. Dzisiaj widać, że wielu polityków opozycji żyje w jakiejś bańce mydlanej. Kompletnie oderwali się od rzeczywistości. Tworzą jej alternatywny obraz, czytają jedną gazetę, oglądają jedną telewizję – powiedział poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



– Opozycji życzę przede wszystkim spokoju, żeby te emocje opadły. I żeby przestali wierzyć w alternatywny świat. Niech się uśmiechną – jesteśmy w Polsce, która jest wolna, demokratyczna, spokojna. Polacy chcą spokojnie żyć. Niech nie nakręcają takiej atmosfery wzajemnej wrogości – mówił wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.