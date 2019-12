Prezes UOKiK złożył dymisję

Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję Marka Niechciała z funkcji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dymisja związana jest z powołaniem Niechciała na stanowisko członka zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Obowiązki szefa UOKiK będzie pełnił jednak do momentu powołana jego następcy – czytamy w komunikacie instytucji.

Marek Niechciał został powołany do zarządu UFG 20 grudnia. Swoją pracę rozpocznie tam 1 lutego 2020 r., po zakończeniu funkcji prezesa UOKiK.



„Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Marek Niechciał będzie pełnił obowiązki Prezesa UOKiK do czasu powołania jego następcy” – poinformował UOKiK.



Niechciał kierował Urzędem od maja 2016 r. Do pełnienia funkcji prezesa został powołany przez ówczesną premier Beatę Szydło. W przeszłości kierował już tą instytucją – w latach 2007-08.

źródło: portal tvp.info, uokik.gov.pl

Wiceprezesami UOKiK są Michał Holeksa i Tomasz Chróstny.