„Dwie Kreski”. Powstaje system wsparcia dla kobiet w nieplanowanej ciąży

Wypromowanie ogólnopolskiego telefonu zaufania oraz budowa na terenie całego kraju systemu pomocy dla kobiet w nieplanowanej ciąży – to podstawowe cele nowego stowarzyszenia „Dwie Kreski”. Według jego członków ruch pro-life w Polsce skupiony jest na informowaniu, czym jest aborcja, jednak według nich cały czas brakuje wsparcia dla kobiet w nieplanowanej ciąży, które byłoby realną alternatywą dla aborcji.

– Gdy w wyszukiwarkę Google wpisze się hasło „niechciana ciąża”, łatwo znaleźć konkretne propozycje rozwiązania w postaci aborcji. W gruncie rzeczy brakuje alternatywy. Kobieta w trudnej sytuacji, bez wsparcia partnera i rodziny, narażona na społeczny ostracyzm,może nie widzieć rozwiązania, co innego mogłaby w zasadzie zrobić. Wydaje się, że do społecznej świadomości przebiło się istnienie „okien życia”. Ale między testem ciążowym a „oknem życia” jest kilka długich, bardzo trudnych miesięcy – mówi Paweł Woliński, jeden z członków stowarzyszenia „Dwie kreski”.



Według jego członków brakuje ogólnopolskich systemowych rozwiązań, które byłyby obecne w świadomości i wyobraźni publicznej. – Jest to luka, którą ze strony ruchu pro-life w Polsce koniecznie trzeba zapełnić - podkreśla Woliński.



Organizacja jest nastawiona na wszelką pomoc kobietom w ciąży, poza - o czym jasno informuje - aborcją. Nie ma charakteru religijnego; gromadzi wielu katolików, dla których motywacją jest wiara, ale również osoby niewierzące i innych wyznań. Podejmuje współpracę z szeregiem instytucji, zarówno o charakterze świeckim jak i religijnym.

źródło: KAI

Dzieła już ogólnopolski telefon zaufania: 533 312 112. Numer odbierany jest codziennie w godzinach od 18 do 23. Pomocy szukać można również poprzez mail i czat dostępny na stronie dwiekreski.pl.