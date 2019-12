Elektrownie atomowe i niemieckie pensje. Takiej Polski życzą nam politycy

Poprosiliśmy polityków, aby podzielili się z nami swoją wizją idealnej Polski. Jak powinien wyglądać nasz kraj w 2030 r.? Co podarowaliby obywatelom pod choinkę, gdyby mogli spełnić swoje wizje? – Zarobki na poziomie niemieckim, praworządne państwo z niezależną prokuraturą i sądownictwem, i doskonałą edukacją dla naszych najmłodszych – powiedziała portalowi tvp.info posłanka Koalicji Obywatelskiej Paulina Hennig-Kloska.

Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości skupiłby się na bezpieczeństwie energetycznym. – Kilka elektrowni jądrowych, aby Polska nie martwiła się o energię elektryczną. Niskie, proste podatki i stabilna sytuacja finansów publicznych – wymienił poseł Zjednoczonej Prawicy.



Lewica skupiłaby się na kwestiach obyczajowych. – Polki mają takie prawa jak kobiety w Europie, czyli mają np. prawo do przerywania ciąży. O tym, czy ktoś zapali skręta, decyduje dorosła osoba, tak jak może wypić kieliszek alkoholu. Wszystkie wolności, w tym małżeństwa jednopłciowe – stwierdziła posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska.



– Polska równościowa, tolerancyjna, praworządna, która przestrzega konstytucji i Polska bez PiS-u – mówił z kolei poseł Krzysztof Śmiszek z Lewicy. Polska z małżeństwami homoseksualnymi z prawem do adopcji dzieci? – Wszystko w swoim czasie – odpowiedział.



Część parlamentarzystów sugerowało, że rządy ich ugrupowań to najlepsza przyszłość dla Polski. – Życzę, żebyśmy mogli realizować przez najbliższe 10 lat program Prawa i Sprawiedliwości, np. pod względem infrastruktury drogowej – mówił poseł PiS Jan Mosiński.

Jakimi trzema hasłami określiłby nadchodzącą dekadę? – „Świat blisko Polski”, „Warszawa centrum globalnych wyzwań”, „Polska otwarta, jak zawsze, dla każdego” – wymienił poseł Mosiński.

Inną wizję Polski w 2030 r. ma poseł Konrad Berkowicz z Konfederacji.



– Konfederacja zdobywa 100 proc. poparcia i dzieli się na dwa kluby, które różnią się jakimiś szczegółami i tylko o to się spierają. Dzięki temu Polska idzie w dobrą stronę, niezależnie od tego, który klub rządzi – mówił.



Polexit? – Myślę, że zanim doprowadzilibyśmy do polexitu, to Unia Europejska się rozwali, bo już trzeszczy w szwach – odpowiedział Berkowicz.



To, co jest marzeniem Konfederacji, dla Lewicy brzmi jak koszmar. – Życzyłabym sobie, żeby Polska nie wystąpiła z Unii Europejskiej. W mojej ocenie zmiany w sądownictwie i nieprzyjęcie uchwały klimatycznej świadczą o strategii PiS dotyczącej wyjścia Polski z Unii Europejskiej – mówiła posłanka Lewicy Anita Sowińska.



– Chcę, żeby Polska była wreszcie państwem niepodległym i żeby panowała w niej wolność. Chcę, żeby nikt mi nie mówił, co mam jeść, pić, czy muszę się ubezpieczyć, zapinać pasy w samochodzie, żeby podatki były takie, że to ja wydaję pieniądze dla siebie, a nie żeby ktoś zabierał mi pieniądze, a potem nimi płacił mojej córce za studia gender – stwierdził z kolei poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke.

Posłowie Zjednoczonej Prawicy najczęściej mówili o dobrobycie. – Taka Polska, z której wyjeżdżać będziemy tylko na wakacje, a nie do pracy. Będzie to Polska, w której będziemy zarabiać praktycznie tyle, co na Zachodzie i w której nasze dzieci będą mogły spokojnie dojrzewać – powiedział wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.



– Silna, zasobna Polska, mająca bardzo mocną pozycję w Europie i na świecie. Obywatele żyjący w dobrobycie – stwierdził natomiast poseł PiS Arkadiusz Mularczyk.



W kolejnych życzeniach wracał temat służby zdrowia. – Polska idealna to Polska sprawiedliwa, praworządna, gdzie obywatele zarabiają na poziomie najlepiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Polska ze świetną infrastrukturą drogową i kolejową, ze świetnie działającą służbą zdrowia – mówił z kolei poseł Tomasz Latos z PIS.



– Polska, która dba o swoich seniorów, ze sprawną ochroną zdrowia, która potrafi uratować każdego ze zdiagnozowaną chorobą onkologiczną. Polska, która nie odwraca się od najsłabszych i nie niszczy praworządności – stwierdził poseł KO Michał Szczerba.



Wielu parlamentarzystów mówiło o potrzebie ochrony środowiska. – Chciałbym, żeby przynajmniej 50 proc. energii elektrycznej w 2030 r. było produkowane ze źródeł odnawialnych. To bardzo ważne dla zdrowia naszych rodaków – tłumaczył poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski.



– Służba zdrowia to sprawa kluczowa. Druga kwestia to ochrona środowiska i czystości powietrza, a trzecia sprawa to poprawa usług publicznych, w tym transportu publicznego – powiedział senator PiS Jan Maria Jackowski. Nowych inwestycji w infrastrukturę życzył też sobie i nam poseł KO Marcin Kierwiński.



– Świeże powietrze, niższe podatki, większe wynagrodzenia i więcej wolności – mówiła z kolei posłanka Lewicy Joanna Senyszyn.