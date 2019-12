Dom, mieszkania, motorówka. Gawłowski oszacował swój majątek

Senator Stanisław Gawłowski oszacował swój majątek na 430 tys. zł w walutach i około 1 mln 710 tys. zł w nieruchomościach. Uposażenia i diety poselskie uzupełniał dochodami z wynajmu mieszkania w Szczecinie, co w tym roku łącznie wzbogaciło go o 135 tys. zł.

Jak wynika z opublikowanego na stronach Senatu oświadczenia majątkowego senatora Gawłowskiego, które jest datowane na 7 listopada 2019 r., miał on wtedy ok. 430 tys. złotych w różnych walutach, w tym ok. 390 tys. w złotówkach; 5 tys. euro (ok. 21 tys. zł) i 5 tys. dolarów (ok. 19 tys. zł).



Polityk posiada kilka nieruchomości: dom o powierzchni 136 m kw. o wartości 600 tys. zł, mieszkanie o pow. 70,6 m kw. i wartości ok. 350 tys. zł oraz mieszkanie 51,6 m kw. warte 600 tys. zł. W oświadczeniu Gawłowski wymienił także cztery inne nieruchomości, w tym działkę wokół domu (wycenioną z wartością domu). Łączna wartość trzech pozostałych działek wynosi jego zdaniem ok. 160 tys. zł. Wszystkie te nieruchomości warte są ok. 1 mln 710 tys. zł.



Inne dochody osiągnięte w ciągu roku do listopada 2019 r. przyniosły Gawłowskiemu łącznie prawie 135 tys. zł. Składają się na nie: uposażenie z Kancelarii Sejmu (94 tys. 948 zł), dieta poselska (25 tys. 970 zł) oraz wpływy z wynajmu mieszkania w Szczecinie (13 tys. 789 zł).



Do majątku o wartości ponad 10 tys. złotych, Gawłowski zaliczył samochód marki Volkswagen Touareg z 2007 r. oraz łódź motorową z 1996 r.

źródło: pap

Do zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. zł, senator zaliczył kredyt na zakup mieszkania. Do spłaty pozostało mu prawie 215 tys. zł.Gawłowski z wykształcenia jest ekonomistą. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest senatorem X kadencji. Od 2007 do 2015 r. był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska. Gawłowski jest jednym z oskarżonych w tzw. aferze melioracyjnej, m.in. o przestępstwa o charakterze korupcyjnym i pranie brudnych pieniędzy.Według śledczych jako sekretarz stanu w rządzie PO-PSL, przyjął co najmniej 733 tys. zł łapówki, dwa zegarki i nieruchomości w Chorwacji. Prokuratura przedstawiła mu siedem zarzutów, w tym cztery korupcyjne. Grozi mu nawet 15 lat więzienia. W 2018 r. polityk w związku ze śledztwem przebywał trzy miesiące w areszcie.