Były trener Legii Warszawa zwolniony

Były trener Legii Warszawa, 47-letni Ricardo Sa Pinto stracił pracę w SC Braga – poinformował klub piłkarskiej ekstraklasy Portugalii. Na razie nie jest znany nowy szkoleniowiec.

To już drugie zwolnienie Sa Pinto tego roku. Od sierpnia 2018 do kwietnia 2019 r. był szkoleniowcem Legii Warszawa. W ciągu swej kariery prowadził 11 zespołów piłkarskich. Z żadnym nie przepracował pełnego roku. Najwięcej czasu – 364 dni – spędził w Standardzie Liège. Trenerem Legii Warszawa był 231 dni, a S.C. Bragi 173 dni.



Piłkarze Sa Pinto przegrali dwa ostatnie mecze ligowe, a w tabeli zajmują ósme miejsce, z olbrzymią stratą do Benfiki Lizbona i FC Porto – odpowiednio 21 i 17 punktów.



Klub lepiej spisywał się w Lidze Europy – awansowali do 1/16 finału. Ich rywalem będzie szkocki Rangers FC, który w walce o fazę grupową pokonał w kwalifikacjach Legię.



Portugalska drużyna poinformowała też o rozwiązaniu umowy z asystentami Sa Pinto – Rui Mota i Guilhermem Gomesem.

"A SC Braga, SAD comunica a rescisão do contrato do treinador da equipa principal de futebol, Ricardo Sá Pinto. A constituição da nova equipa técnica será anunciada antes do regresso do plantel aos trabalhos, agendado para dia 27".



Sabe mais em ��� https://t.co/QIhfCMEM7v pic.twitter.com/ggdEfPp6Dw — SC Braga (@SCBragaOficial) December 23, 2019

źródło: PAP, Twitter, scbraga.pt

Skład nowego sztabu technicznego zostanie ogłoszony przed powrotem drużyny do pracy, zaplanowanym na 27 grudnia – podano w komunikacie.