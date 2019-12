Rabini ponownie w niemieckim wojsku

Rabini wracają do niemieckiej armii. Porozumienie w tej sprawie podpisali: minister obrony i przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Rabini mają zajmować się wsparciem duchowych potrzeb żołnierzy wyznania mojżeszowego. Byli oni obecni w niemieckim wojsku do lat 30. XX wieku. Wtedy to Hitler wydalił z niej żydowskich żołnierzy.

Obecny powrót rabinów-kapelanów jest przywróceniem tradycji z czasów sprzed III Rzeszy. Minister Annagret Kramp-Karrenbauer zapowiedziała, że w ciągu najbliższych miesięcy w Bundeswehrze zacznie pracować 10 rabinów.



Z kolei przewodniczący Centralnej Rady Żydów Josef Schuster podkreślił, że powrót rabinów do armii jest „znakiem siły demokracji” w Niemczech. Siedzibą żydowskiej kapelanii wojskowej będzie Berlin.



Rabini będą służyć żydowskim żołnierzom Bundeswehry zarówno w samych Niemczech, jak i na misjach zagranicznych, na równi z kapelanami katolickimi i ewangelickimi. Planowane jest także wprowadzenie muzułmańskich doradców religijnych dla żołnierzy wyznających islam.



Wśród 180 tys. żołnierzy Bundeswehry jest około 90 tys. chrześcijan, 3 tys. muzułmanów i 300 żydów. Żołnierze ujawniają swe wyznanie na zasadzie dobrowolności.

